全国高考2026︱安徽毛坦厂再现壮观送考车队 KOL揸车4小时到场拍片

2026年全国高考将于6月7日正式开考，今年报名人数达1290万。安徽六安的毛坦厂中学每年都安排旅游巴送考，两边路旁都有无数家长或送考的人，鼓励莘莘学子。

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昨日（5日）上午，多辆送考大巴从校门口陆续驶出，领头的那辆红色大巴车牌号为「91666」，寓意「就要录录录」。司机依然是属马的马师傅，寄予「马到成功」。他已经连续十多年担任送考司机。



网传现场影片所见，警车为车队开道，十多辆载学生的大巴车缓缓驶出校园。临街店铺门口人头攒动，送考队伍中，有人手持寓意「一举夺魁」的向日葵花束，有人挥舞著写有「金榜题名」的旗帜，齐声高喊「高考加油」。

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特意赶来送考的胡女士（化姓）表示，自己并非毛坦厂镇本地人，是专程来到现场为学子加油鼓劲。现场有自媒体博主驱车近4个小时到场，拍摄送考影片。