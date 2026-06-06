婚骗疑云︱浙江男视像5分钟斥¥27万娶妻 揭对方孭巨债同居9天闪离

近日，有内地媒体报道一宗闪婚骗疑云。来自浙江省湖州市的32岁古先生，日前透过婚介所红娘结识一名陕西女子，两人仅进行了短短5分钟的视像通话便「定下终身」。男方随后豪砸近27万元（人民币‧下同）娶妻，岂料新婚翌日即惊揭妻子背负巨债，两人仅同居 9 天便闹翻离婚，事件随即引发网民广泛热议。

16万天价中介费

为了这段姻缘，古先生一家共支付了26.5万元，当中包括5000元路费、10万元聘金，以及高达16万元的中介费。岂料新婚翌日，古先生便发现妻子竟背负10多万元外债，且拥有多个微信帐号，甚至连支付宝帐号亦非其本人持有。

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双方矛盾随之迅速激化，到了5月3日，女方退还10万元聘金后便收拾行李，出走古家。扣除期间女方曾返回陕西拿行李的4天，两人实际上仅共同生活了9天。

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女方闪离自称患忧郁症索赔

3天后，5月6日，双方前往办理离婚，惟女方声称因闹离婚患上忧郁症等病症，遂入禀法院提出起诉离婚，并要求古先生赔偿5万元医药费。

古先生随后向婚介所红娘「管姐」要求退还16万元介绍费，却遭对方一口拒绝。「管姐」质疑：「会不会是他们想要假离婚，想把中介费骗回去？」。「管姐」更透露女方实际要求的赔偿金额高达50万元。有记者曾致电女方求证，对方仅以「讯号不好」为由，随即挂断电话。

目前双方均已对簿公堂，古先生入禀法院要求婚介所退还中介费，而女方则向男方索取医药费。