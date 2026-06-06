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南京大屠杀︱长崎原爆资料馆计划改暴行字眼 外交部：铁证如山不容篡改

即时中国
更新时间：13:05 2026-06-06 HKT
发布时间：13:05 2026-06-06 HKT

日本长崎市计划在2026年度内完成对长崎核爆资料馆展板的更新工作。有报道引述相关人士透露，馆内有关南京大屠杀的展板文案计划将不再使用「大屠杀」，改为「杀害众多平民和俘虏的南京事件」。

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外交部发言人毛宁表示，南京大屠杀是日本军国主义犯下的残暴罪行，铁证如山，不容篡改。东京审判明确认定日军在南京的暴行是「屠杀」，而不是所谓「事件」。

《远东国际军事法庭判决书》用专章论述「日军在南京的暴行」，通过大量幸存者证词、第三方外籍人士记录和日军档案，以国际司法判决形式判定了侵华日军制造南京大屠杀的滔天罪行。南京大屠杀元凶松井石根作为甲级战犯被处以绞刑。

毛宁强调：「历史不容翻案。我注意到很多日本核爆幸存者、长崎市民团体和有识之士呼吁应正确、完整反映日本军国主义作为加害者的罪行和历史。我们敦促日方深刻反省战争罪责，同军国主义彻底切割。」

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