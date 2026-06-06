豆包错认鸡脾菇︱网民无视警告照食险送命 抖音副总裁：AI仅供参考

针对「豆包 AI 误判蘑菇导致用户中毒」一事，抖音集团副总裁李亮于6月5日在社交平台上发文回应，表示团队已联系上当事人。他强调，AI 目前仍处于发展阶段，其回答「仅供参考」，涉及人身安全时务必多方求证，以免造成无法挽回的伤害。

系统已提醒剧毒警告

李亮表示，根据AI当时的反馈，豆包拍照识别到用户在小区摘到的蘑菇时，识别为「鸡腿菇」。同时，豆包AI给该用户的回复中明确提示「极容易和剧毒的大青褶伞混淆，误食会引发严重的胃肠炎症状」，「如果这几朵蘑菇是野外采摘的，强烈建议不要食用」，并表示「野生蘑菇的辨别风险极高，仅凭图片无法100%排除有毒相似种的可能」等。

抖音副总裁发文回应。抖音集团李亮@微博

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他指出，AI目前还在发展阶段，豆包也不断提升辨识准确性，涉及类似人身安全的问题，AI的回答仅供参考，请务必多方咨询求证，以免造成伤害。另外，李亮也提醒大家，社区里摘到的蘑菇或其他果类，即使它们本身无毒，也可能有农药等其他情况，也强烈不建议大家食用。

专业学者也会看走眼

李亮进一步补充，别说是AI软体，就连专业学者到了自己不熟悉的生态区也有看走眼的时候。而且许多毒蘑菇的毒性堪比「百草枯」（一种剧毒除草剂），一旦误食，恐怕连抢救的机会都没有。

日前，一名内地网友使用豆包辨识在社区摘到的蘑菇，豆包反馈应为「鸡腿菇」，但加上明确提示，提醒用户这蘑菇与剧毒「大青褶伞」相似度高，以 AI 辨识风险极大，误食恐引发严重肠胃中毒，切勿在野外采食。

然而，该网民仍「头铁」坚信豆包的辨识结果，盲目食用后导致急性肾衰竭，险些送命。这起惊险事件在网上曝光后，随即引发网民广泛热议。

