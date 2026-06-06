餐厅小米粥惊现六刀片器具 事主：险以后要用手语

餐厅出品味道差，最多或影响往后生意，但若有食安问题，就会危及食客。河北石家庄青园街门一间名叫「谷连天」的餐厅，早前有食客在小米粥内发现一把带有6刀片的器具。事件引发网络关注。



上周四（4日），该名网民发影片显示，赫然藏著一把带有6个锋利刀片的器具，上面还沾满了小米粥。影片配文称：「粥里居然可以吃出来6个连环刀片，幸好我看了一眼，要不以后可能只能手语了！」

食客在小米粥内发现一把六连刀片的器具。抖音＠带娃的海哥哥

食客在小米粥内发现一把六连刀片的器具。抖音＠带娃的海哥哥

食客在小米粥内发现一把六连刀片的器具。抖音＠带娃的海哥哥





「谷连天」后来在官方账号留言致歉，并表示经调查，门店确实存在误操作导致异物问题，对谷连天青园街门店负责人和相关人员已经进行教育并处罚，公司对此也会进行加强管理。



影片竹发布者回应称，他不需要赔偿，希望该公司将赔偿拿出来换成包子和粥，免费发放给清洁工人和外卖员。



昨日（5日）上午，涉事餐厅分别职员表示，此次事件是一个意外，当天事情发生后，店内对同一批粥料全部下架。经过协商沟通，他对涉事顾客提出的赔偿方式表示认可，并会将相关情况反馈给当事人。