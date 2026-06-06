血癌病人未签同意书 海南实习医生擅替剥牙致流血不止身亡

海南海口市一名见习医生，被指在未有正式执照时，在一名患有血癌的最病人未签手术同意书下，替对方拔牙，最终病人不治。当地法院近日审结案件。

《扬子晚报》报道，海口市龙华区法院指，黄某城系某口腔门诊部实习医生，未取得《医师资格证书》《医师执业证书》。



事发于2024年4月，黄某城在病人刘某某未签署手术知情同意书的情况下，擅自为其拆除牙套并实施拔牙操作。术后病人出血不止，后因自身所患急性早幼粒性细胞白血病等严重基础疾病，并发多脏器功能衰竭，经抢救无效死亡。

拔牙后病人流血不止

法院经审理认为，被告人黄某城未取得医生执业资格非法行医，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法行医罪。根据海南医学院第二附属医院出具的死亡记录，病人生前同时患有急性早幼粒细胞白血病（M3型）、高血压3级（极高危）、2型糖尿病等多种严重器质性疾病。



其死亡的根本原因在于自身严重疾病的自然进展及并发症，黄某城的擅自拔牙行为虽为患者出血及病情恶化的诱发因素，但并非造成死亡的直接、主要原因。本案适用非法行医罪「情节严重」的规定，在三年以下有期徒刑幅度内量刑，符合罪责刑相适应原则。

家属获赔偿37万元

案件审理期间，承办法官多次与被害人家属、被告人黄某城及其所在门诊部进行沟通，经过多轮调解，最终促成各方达成和解协议：被告人黄某城赔偿被害人家属20万元（人民币‧下同），其所在口腔门诊部赔偿17万元，合计37万元。被害人家属对黄某城的行为表示谅解，并出具谅解书。法院判处其有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。