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《给阿嬷的情书》︱3周独占内地票房榜首 6‧18登港

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更新时间：08:28 2026-06-06 HKT
发布时间：08:28 2026-06-06 HKT

内地爆红电影《给阿嬷的情书》昨日官宣全球上映计划，首轮将于6月18日同步登陆香港与澳门地区、新加坡、大马及文莱，后续将陆续亮相其他国家及地区。

 

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《给阿嬷的情书》由内地导演蓝鸿春执导，绝大部分演员是素人，制作费仅1400万元（人民币，下同）。电影自5月1日在内地上映后，票房已破15亿元，连续3周独占票房榜首，成为近期内地电影市场现象级的票房黑马。

影片以「侨批」串联起中泰两地、两代人的牵挂与坚守：阿嬷叶淑柔守着潮汕老屋，半生等候着远赴南洋丈夫的书信，孙子赴泰寻找「失联阿公」踪迹，却发现当年书信不断的阿公其实早已去世，意外揭开一场由善意编织、以情义支撑的跨洋守望。

据悉，后续影片还将持续拓展全球发行市场，前往美国、加拿大、澳洲、新西兰、英国、法国、爱尔兰、日本、韩国、泰国、越南等地。

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