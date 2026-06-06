俞浩微博遭禁言 曾称「不喜欢追觅的都是loser」

内地智能家电企业「追觅科技」创始人兼CEO俞浩的微博帐号昨日遭禁言，此前他曾称「不喜欢追觅的人都是loser（失败者）」等出格言论。另有消息指，长三角某市辖区已启动摸排工作，统计当地企业与追觅科技的合作情况。

昨日，俞浩个人微博帐号页面显示「因违反相关法律法规，该使用者目前处于禁言状态」。该帐号坐拥62.8万粉丝，现已4天未发布新内容，但俞浩的抖音、视频号、B站平台仍正常运作。

俞浩近期多次因言论高调及公司大规模跨界扩张引发关注。除「不喜欢追觅的都是Loser」的争议发言外，他此前曾说「打造首个百万亿美金公司生态」「5年内成为世界首富」等。5月21日凌晨，俞浩发布致歉视频，称「脑子抽掉了」「说了那么多出格的话，任何一条拿出来在别的公司都是巨大的公关灾难，但追觅对我有很多宽容，非常抱歉」。

俞浩现年39岁，江苏南通人，毕业于清华大学航天航空学院，他曾开发出内地最早的四旋翼无人机。2017年他成立追觅科技，除主营业务扫地机器人外，近年来不断扩展大家电、无人机、手机等新业务，还官宣造车。

内媒第一财经昨引述消息人士称，长三角某市辖区正要求统计辖区内企业与追觅科技开展合作情况，包括但不限于合作项目、总体规模、资金投入、财政及国资投入情况、经营现状等。该人士表示，摸排系市里统一部署，其所在区域初排下来无相关情况。