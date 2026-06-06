美邀黄仁勋出席听证了解对华业务 分析：其表态将成重要风向标

美国加大施压AI晶片输华！美国参议院点名邀请晶片巨头辉达CEO黄仁勋下周四（11日）出席听证会，就辉达在华业务布局、美国出口管制政策执行及AI晶片销售等问题作证。分析人士指，若黄仁勋出席，其表态或将成为影响美国半导体政策的重要风向标。此外，美国商务部收紧监管，封堵中企经境外子公司采购辉达晶片的漏洞，中方回应称，坚决反对美方歧视性管制措施。

美媒消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，民主党参议员伊莉莎白．沃伦正式邀请黄仁勋于6月11日出席参议院银行委员会听证会。根据要求，黄仁勋需于下周一（8日）前回复参加意向。

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中方：坚决反对歧视性措施

沃伦受访时称，她担心美企只顾销售技术获利，却令美国长期安全削弱。她认为，受争议的输华晶片不只是一般AI企业所需的晶片，「在中国，这些晶片实际上被用于军事用途」。

辉达晶片是全球多数先进AI模型、大型数据中心的核心算力支撑。但其市场主导地位，却引发部分美国国会议员及国安官员关注。他们忧心中企或将借由美国先进晶片加速军事现代化、情报分析与监控系统发展，逐步消解美国战略优势。事实上，自前总统拜登执政以来，美国政府持续采取措施，限制先进晶片输华。

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面对不断升级的出口管制，辉达多次公开表态警示，过度限制出口可能削弱美国科技产业竞争力，促使中国客户转向本土或其他国家供应商。美企若失去中国市场收入后，可能削弱未来研发能力与技术领先优势。上月13日至15日，美国总统特朗普访问中国，黄仁勋随行，中美双方就AI发展等议题进行讨论。

分析人士研判，黄仁勋若出席听证会，将直面国会议员有关「辉达如何平衡商业利益与国家安全风险」的质询，这将是近年来美国国会首次有机会公开检视辉达对中国市场的完整策略，其表态或将成为影响美国半导体政策的重要风向标。

此外，美国商务部下属工业和安全局5月31日发出声明，所有企业出口先进晶片时，无论目的地是哪里，只要交易公司总部或最终控股公司在中国等受管控国家，就必须申请许可。此举封堵了中国企业通过在新加坡等国设立子公司方式，绕开禁令购买先进晶片的「监管漏洞」。

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中国商务部新闻发言人何咏前对此表示，中方一贯反对美方不断以国家安全为由滥用出口管制，严重损害中国企业正当权益，敦促美方尽快纠正错误做法，停止对华歧视性措施。

分析人士研判，黄仁勋若出席听证会，将直面国会议员有关「辉达如何平衡商业利益与国家安全风险」的质询。



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