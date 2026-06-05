重庆理工副教授涉持刀刺死副校长 疑涉升职评审积怨

重庆理工大学发生一宗骇人命案。该校一名58岁男副教授，疑因职称评审及人事纠纷积怨，于清晨时分持刀伏击并刺杀60岁的副校长，导致对方伤重不治。当地警方证实，疑凶已被刑事拘留，初步指事件源于「同事之间矛盾纠纷」。

清晨伏击行凶后大喊「为民除害」

综合内地传媒及网传消息，事发于清晨约6时，地点为重庆市巴南区一住宅屋苑。据悉，死者为重庆理工大学党委常委兼副校长廖林清，而疑凶则是该校电气与电子工程学院的汪姓副教授。网传影片显示，汪某行凶后满手鲜血留在现场，情绪激动地高呼「替天行道、为民除害」，更指控死者「把好多学生整得患上抑郁症」；旁边一名疑似其家属的女子则崩溃痛哭，称丈夫长期受人欺负。

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虽然警方通报仅以「同事纠纷」概括案情，但事件在内地社交媒体引发热议。多名知情网民透露，汪某疑因长期无法晋升正教授职称，并在校内考核及资源分配中感到被针对，认为廖林清是主要阻力。有传言指汪某原定于下月退休，疑因长期受压心生不忿，最终趁廖出门上班之际狠下毒手。

重庆市公安局巴南区分局通报确认，58岁疑犯汪某已被刑事拘留，案件正作进一步侦办。目前重庆理工大学官方对事件保持低调，尚未发表正式回应。警方呼吁公众在调查结果公布前，切勿轻信或传播未经证实的谣言。

