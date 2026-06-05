杭州别墅藏非法代孕黑诊所 官方拟重罚¥322万拘3人

杭州市临平区联合调查处置组今日（5日）通报，当局成功破获一宗涉嫌非法应用人类辅助生殖技术的案件。涉案团伙租用民居改造成地下实验室，非法开展试管婴儿及取卵受精等医疗活动。目前，公安机关已依法刑事拘留3名涉案人员，并拟对场所负责人处以322万元（人民币，下同）巨额罚款。

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杭州临平区联合调查处置组6月5日发布情况通报：经调查，鄢某（男，非法行医场所现场负责人）组织他人将租用房屋作为地下实验室非法开展使用人类辅助生殖技术，该场所未取得《医疗机构执业许可证》等相关经营资质，涉案人员不具备相应的医疗卫生专业技术执业资格。

根据现有证据，临平区卫健局拟：

对鄢某作出行政处罚，没收药品、医疗器械，罚款322万元；

对李某华（女）涉嫌非医师行医，已进行调查、取证；

对杭州甥宝医疗健康科技有限公司涉及其他跨区域线索已转报市级部门处理。

公安机关已对与非法行医相关的地下实验室及关联经营主体以涉嫌非法经营罪立案侦查，并对3名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

