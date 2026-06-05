福田口岸｜北上男裤袋藏活「球蟒」闯关 涉濒危物种被截｜有片

深圳皇岗海关近日在福田口岸查获一宗旅客违规携带濒危活体动物进境案件。一名男性旅客将一条活体球蟒藏于裤子后袋内，企图经福田口岸由香港进入深圳，被海关关员当场截获。经鉴定，该蛇属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ所列物种。

据通报指出，海关关员在福田口岸对入境旅客及其行李物品进行例行监管时，发现一名男子的裤子后袋异常臃肿。由于该名男旅客进入海关监管区时未有向海关作出任何申报，关员察觉有异，随即将其截停并作进一步检查。结果，关员在该名男子的后裤袋内搜出一个塑胶袋，袋中藏有一只白色袜子，里面紧紧包裹着一条活体蛇。

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涉事活蛇其后被送往深圳海关动植物检验检疫技术中心进行鉴定，证实为「球蟒」（Ball Python）。该物种已被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录II中，属于受保护物种。

内地海关部门借此重申，根据内地法规，除合法持有野生动植物进出口证书外，任何人士均严禁透过贸易、携带或邮寄方式，将濒危物种及其制品带进或带出国境。违者将面临法律制裁，若情节严重并构成犯罪，当局将依法追究相关人士的刑事责任。