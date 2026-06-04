杭州商场「半裸男团」谷客惹议 负责人：仅1分钟特殊造型｜有片

浙江杭州知名的「四季青」服装批发市场近日为催谷淡季人流，举办「男团」街头特色演出。期间多名男表演者赤裸上身列队跳舞，吸引大批市民围观。惟相关片段在网上广泛流传后，引发公众对表演尺度过大的争议。涉事商场昨日（3日）回应指，表演旨在为商户引流，且男团脱除上衣的时间不足一分钟，并非全程半裸。

综合内媒报道，根据网上影片显示，在杭州四季青服装批发市场外的街道上，多名年轻男子未穿上衣整齐排开，并随着音乐节奏进行表演。现场气氛热烈，聚集了大量途人及市民驻足围观，不少人更举起手机拍摄记录。

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面对网络舆论质疑表演「低俗」、「擦边」，涉事商场负责人随后出面解画，指由于近日服装市场进入传统淡季，整体客流量骤减，故希望透过举办特色活动为场内商户「引流」，以提升人气及带动消费。

负责人强调，整场演出主要以现场唱歌及互动表演为主，表演者并非全程赤膊上阵。商场指出，该段不穿上衣的「特殊造型」环节仅历时不足一分钟，其余时间表演者均有穿著服饰，并非刻意以暴露作为噱头，亦未料到会引发如此大的关注和争议。

相关影片目前仍在内地社交平台上引发热烈讨论，网民反应两极。有网民认为，此举不过是商家在淡季求存的正常商业宣传手法，成功吸引眼球便算达到目的，外界毋须过分解读；但亦有网民批评，在公共场所大庭广众下进行半裸表演有碍观瞻，尺度欠妥。截至目前，当地相关部门尚未就事件作出官方通报。