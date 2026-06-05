空腹爬楼梯︱河南30多岁女为练「筷子腿」 日爬百层楼梯膝盖似60岁

内地网络「空腹爬楼梯」话题一直热度不减，吸引许多爱健康求纤细身形的男女锻练。河南有30岁女子为追求「筷子腿」，每日爬过百层楼梯，结果过度劳损，令膝关节退化成像60岁老人。

被「居家、零成本、快速见效」吸引

据河南广播电视「大参考」及社交平台消息报道，有30多岁的女性上班族（OL），为了减肥及练出「筷子腿」，盲跟网上的「空腹爬楼梯」教程，每日高强度爬楼梯近百层楼以烧脂，结果半年过去，体重轻了，膝关节也严重病变，经诊断，膝软骨严重磨损，退化程度像60岁一样。

患者指，当初被网上「居家、零成本、快速见效」的口号吸引，开始每日清晨便空腹爬楼梯，每日累计上落近20层高楼达四、五趟。



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她注意到膝关节出现胀痛警号，但以为是脂肪燃烧的「正常酸痛」，继续强练，直至最近下蹲如针刺、走路频频发出「咔咔」异音，日常步行也困难才求医。

郑州大学附属郑州中心医院关节外科主任杨锴指，现在许多年轻女性，为了减重和追求纤瘦腿形，过度运动，反而对膝关节造成损害，「大腿粗、小腿细才是健康的。别拿关节换美腿，这笔账，不值得」。

下楼梯冲击力更大最伤身

医生指，很多人误以为爬楼梯最伤膝盖的是「上楼」，其实下楼梯更伤，瞬间冲击力甚至高达体重的6至7倍，而上楼梯时膝盖承受压力约为体重3至5倍。该名女子在缺乏专业指导下盲目「反复上下楼」，等于让关节长时间承受超负荷的剧烈挤压。

此外，久坐上班族普遍缺乏运动，大腿前侧的股四头肌与臀部肌肉极度薄弱。在少了「肌肉护具」的缓冲保护下，膝关节内的半月板与软骨直接产生硬磨。专家呼吁，关节软骨一旦磨损便几乎无法再生，盲目追求「筷子腿」而损害关节，付出的代价实在太沉重。

专家提醒，对于有关节不适、体重基数较大或肌肉力量薄弱的族群，若想减脂瘦身，应优先选择游泳、椭圆机或躺姿力量训练等「零磨损」的运动。若健康族群想要尝试爬楼梯锻炼，必须严格遵守「只上不下」的铁律（上楼走楼梯、下楼搭电梯），并保持核心收紧、全脚掌踩实发力。