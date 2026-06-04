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青岛动物园网红白虎「小孬」打斗亡 饲养员违规操作致悲剧

即时中国
更新时间：16:15 2026-06-04 HKT
发布时间：16:15 2026-06-04 HKT

山东青岛动物园发生罕见猛兽互咬致死事件。园内一只深受网民喜爱、名为「小孬」的10岁网红孟加拉白虎，于日前（5月31日）与另一只白虎发生激烈打斗，最终伤重不治。青岛市级公园管理服务中心今日（6月4日）发布情况通报，承认事件起因是饲养员违规操作，错误将两只白虎安排至同一展区所致。当局对此深表自责并向公众致歉，强调将依规追究相关人员责任。

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据青岛市级公园管理服务中心的官方通报指出，事发于5月31日上午，青岛动物园虎山外展区内两只白虎发生打斗，导致其中一只伤重不治死亡。经初步核查，确认悲剧是由于饲养员违规操作，将两只白虎同时外放至同一个外展区而引起。

通报续指，是次事件反映园方在制度落实上存在漏洞，日常管理不到位。中心对此深感自责，并诚恳向关心该园的社会各界致歉。目前相关部门已经介入调查，将对涉事人员进行追责问责。

据内地传媒报道，不幸离世的孟加拉白虎「小孬」为一只10岁的雌性白虎，是园内的「明星」动物。牠过往因外貌出众而在网络上爆红，积累了大量粉丝。园方饲养员曾透露，「小孬」性格较为腼腆，幼时胆子稍小，因而被取名为「小孬」。据悉，「小孬」在家族五兄弟姊妹中排行老大，其弟妹「大白」及「山山」等亦同样备受网民关注。不少游客及网民得悉「小孬」的死讯后，均对此感到痛心与惋惜。

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