王祖蓝食粉要清场？ 广西玉林文旅局就沟通不当致歉｜有片

香港艺人王祖蓝日前赴广西玉林拍摄美食宣传片，期间被指排场大，甚至要求正在用膳的食客离开，引发「明星清场」争议。当地文化体育和旅游局翌日发布通报澄清，强调当日并无清场安排，事件纯属局方人员沟通方式不当所致，当局已向受影响食客致歉，并对涉事职员作严肃批评教育。

综合内地传媒及社交平台消息，事发于本周二（2日），王祖蓝应邀到广西玉林市玉州区一间人气粉面店取景，宣传当地特色美食文化。惟有在场食客于内地社交平台发文指，正当用餐之际，一名女子突然上前要求他们离开，直言「食粉先出去」。帖文迅速在网络发酵，大批网民质疑艺人排场过大及扰民。涉事粉面店负责人其后回应传媒查询时澄清，片中涉事女子并非该店员工。

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随着争议扩大，玉州区文化体育和旅游局于周三（3日）晚发表情况通报交代事件经过。通报指出，摄制团队为取得更佳宣传效果，事前已与店方充分沟通并获完全同意。因店内空间较狭小，原计划采取「分区管理」方式，明确划分拍摄区与正常就餐区，以确保食客能正常用膳，局方强调从未作出任何清场安排。

通报续指，拍摄期间因围观市民渐多，局方一名工作人员出于保障拍摄顺利及现场安全的考量，在要求部分食客配合移位时，因「沟通不细致、方式方法简单」，直接说出「出去」等字眼，举措不当，导致食客产生「被清场」的误解。

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玉州区文体旅游局就事件造成的不良体验向受影响顾客及公众深表歉意，并表示已对该名工作人员进行严肃的批评教育。局方承诺，日后将以此为鉴、加强相关人员的沟通技巧培训，努力提升公共服务的温度和精细化水平，避免同类事件再次发生，同时感谢网民及传媒的监督。