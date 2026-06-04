Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王祖蓝食粉要清场？ 广西玉林文旅局就沟通不当致歉｜有片

即时中国
更新时间：10:43 2026-06-04 HKT
发布时间：10:43 2026-06-04 HKT

香港艺人王祖蓝日前赴广西玉林拍摄美食宣传片，期间被指排场大，甚至要求正在用膳的食客离开，引发「明星清场」争议。当地文化体育和旅游局翌日发布通报澄清，强调当日并无清场安排，事件纯属局方人员沟通方式不当所致，当局已向受影响食客致歉，并对涉事职员作严肃批评教育。

综合内地传媒及社交平台消息，事发于本周二（2日），王祖蓝应邀到广西玉林市玉州区一间人气粉面店取景，宣传当地特色美食文化。惟有在场食客于内地社交平台发文指，正当用餐之际，一名女子突然上前要求他们离开，直言「食粉先出去」。帖文迅速在网络发酵，大批网民质疑艺人排场过大及扰民。涉事粉面店负责人其后回应传媒查询时澄清，片中涉事女子并非该店员工。

相关新闻：上海居民解禁「金马游」 只限此两地旅行社参加

随着争议扩大，玉州区文化体育和旅游局于周三（3日）晚发表情况通报交代事件经过。通报指出，摄制团队为取得更佳宣传效果，事前已与店方充分沟通并获完全同意。因店内空间较狭小，原计划采取「分区管理」方式，明确划分拍摄区与正常就餐区，以确保食客能正常用膳，局方强调从未作出任何清场安排。

通报续指，拍摄期间因围观市民渐多，局方一名工作人员出于保障拍摄顺利及现场安全的考量，在要求部分食客配合移位时，因「沟通不细致、方式方法简单」，直接说出「出去」等字眼，举措不当，导致食客产生「被清场」的误解。

相关新闻：紫文堂｜广东梅州发现张国荣祖居 将做好活化「发挥名人效应」

玉州区文体旅游局就事件造成的不良体验向受影响顾客及公众深表歉意，并表示已对该名工作人员进行严肃的批评教育。局方承诺，日后将以此为鉴、加强相关人员的沟通技巧培训，努力提升公共服务的温度和精细化水平，避免同类事件再次发生，同时感谢网民及传媒的监督。

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨离开入境处总部 曾男持烧味饭即席开餐 DNA报告或送瑞典证Lily关系
02:31
Save Lily｜Danny父母凌晨离开入境处总部 曾男持烧味饭即席开餐 DNA报告或送瑞典证Lily关系
突发
1小时前
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
生活百科
19小时前
Save Lily︱Danny父母学历、家庭背景曝光 二人相识逾十载惟无结婚 男方声称持物理治疗师资格
Save Lily︱Danny父母学历、家庭背景曝光 二人相识逾十载惟无结婚 男方声称持物理治疗师资格
社会
16小时前
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
即时中国
22小时前
伍咏薇爆杨思琦遭欺凌掀热话 陈年访问再疯传 伍姑娘对一人恨之入骨：痛哭呀，惊到唔想返工
伍咏薇爆杨思琦遭欺凌掀热话 陈年访问再疯传 伍姑娘对一人恨之入骨：痛哭呀，惊到唔想返工
影视圈
13小时前
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
影视圈
16小时前
东张西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深层清洁？ 「播毒」事件引全城讨论
东张西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深层清洁？ 「播毒」事件引全城讨论
影视圈
14小时前
慈云山兄弟为执房问题起争执 兄危站簷篷2小时后堕楼亡｜珍惜生命
突发
13小时前
英国盼「邀请制签证」挽富豪避走潮 准3年闪批永居 留意资金规范禁炒楼 业界料叫好不叫座
英国盼「邀请制签证」挽富豪避走潮 准3年闪批永居 留意资金规范禁炒楼 业界料叫好不叫座
投资理财
4小时前
星岛申诉王｜缺席谢师宴都要夹$200？ 中六学生斥责不合理：强制好霸道
星岛申诉王｜中六生斥缺席谢师宴都要夹$200 教职员否认食霸王餐：我们会出钱买礼物
申诉热话
16小时前