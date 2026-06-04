1600万外卖骑手过剩陷5人抢1单困局

外卖平台补贴大战退潮，骑手过剩问题日益凸显。据瑞银测算，目前内地骑手数量接近2000万，但行业实际仅需400万人，超过1600万骑手陷入「5人争1单」困局。

接单量减工时延长

九派新闻报道，去年初，京东、淘宝闪购、美团爆发外卖平台补贴大战，累计已投入逾1000亿（人民币，下同）抢占市场。三大平台更打出「零门槛、月入过万」的口号，招揽超过800万骑手，骑手规模推高至近2000万人。

但随着补贴退潮，定单量并未同步增长。瑞银3月发表研报显示，三大平台日均定单合计约1.1亿单，支撑当前单量仅需约400万熟练骑手，意味着1600万人成为冗余运力，午高峰甚至出现5名骑手争抢1单的局面。

骑手收入亦普遍下滑。上海部分骑手月收入从高峰期的1.5万元降至约1.2万元，日均单量减少近20单；北京骑手日均接单量从2020年的35单降至20单，工作时长却从8小时延长至12小时。基础配送费从大战期间的每单6至9元腰斩至3至4元，部分近距离定单跌破2元。