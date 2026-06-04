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严打AI出猫︱内地高考禁携手机智能眼镜入场 违规即取消各科成绩

即时中国
更新时间：08:53 2026-06-04 HKT
发布时间：08:53 2026-06-04 HKT

内地高考周日开锣，广东、上海、福建、河南、湖北、内蒙古等至少10省市要求考生佩戴的眼镜必须接受专项检查，以防使用AI眼镜作弊。教育部前日警示，无论是否使用，凡携带手机、AI手表（手环）、AI眼镜等进入考场，即属作弊，取消各科成绩。此前海内外已有多宗使用AI眼镜作弊案例，如18岁东京高三学生在早稻田大学入学试上用AI眼镜作弊被起诉、湖北高校学生用AI眼镜作弊被发现等。

▍中国组 ▍

今年高考将于周日（7日）开考，考生人数达到1290万人。教育部前日发出高考预警讯息，提醒考生诚信参考，无论何种理由、无论是否使用，携带手机、智能手表（手环）、智能眼镜等进入考场即构成作弊。

福建培训关注形状特征

多省市教育考试机构前日发出通知，要求考前查验考生眼镜。上海、广东的教育考试院要求，考生进入考场接受安检时，携带的眼镜须在视频监控下自行摘下并放置于枱面，由监考员进行专项检查。

内地高考受到全社会重视。图为去年山东的高考送考车队。中新社
内地高考受到全社会重视。图为去年山东的高考送考车队。中新社

湖北省教育考试院前日发布考前提示，要求今年高考入场实行「身份验证+智能安检+人工安检」模式，考场实行「人工监考、视频监考、流动巡考和即时智能巡查」，呼吁考生诚信应考。福建高考考务培训时也特别强调防范新型智能眼镜，引导工作人员重点关注考生眼镜大小、形状等特征。

内蒙古则进一步强化智能安检手段，指高考考点不受理戴AI眼镜代替光学眼镜参加考试的申请，由此引发的影响考试作答等结果，责任将由考生本人自负。河北、贵州等地也要求考生提前备好适合的普通光学眼镜，进入考点不可佩戴智能眼镜。另外，河南、四川、天津亦有明确严禁携带智能眼镜进考场的规定。

内地高考受到全社会重视。图为去年成都的高考考生。中新社
内地高考受到全社会重视。图为去年成都的高考考生。中新社

湖北曾发现AI眼镜作弊

近年AI眼镜快速发展，作弊风险也受到关注。早在2024年，东京一名高三男学生参加早稻田大学创造理工学部入学考试时，涉嫌使用智能眼镜拍摄化学等科目试卷，把照片发送到自己的手机，再上传到社交媒体平台X向网友寻求答案。有网民回答后，发现考生作弊，随即向早稻田大学作出举报，该生被移送检察部门。

内地亦曾有学生使用AI眼镜作弊被发现。湖北一间高校近日公告，一名2023级学生于今年1月22日《概率论与数理统计B》考试中，使用智能眼镜获取与考试内容相关讯息，被认定考试作弊。在小红书、微博等社交平台上，不少网友提及自己学校曾发类似通报。

 

 
 
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