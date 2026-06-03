全国高考2026︱考生人数再减45万至1290万人 连续两年下跌

中国教育部今天（6月3日）公布，今年内地全国高考报名人数约为1290万人，较去年大幅减少约45万人，连续两年下降。

2034年后考生人数再急跌

根据过往的数据，中国2025年全国大学入学考试报名人数约为1335万人，较2024年高峰减少约7万人，为多年来首次下降。从2018年到2024年，每年中国大学入学考试报名人数分别为975万、1031万、1071万、1078万、1193万、1291万、1342万。

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关于报考人数下降，报道指出三个原因，一是报名人数统计口径发生变化；二是中职学生毕业首选就业的比例增加；三是高等教育普及使学历贬值，读完大学也不必然有理想工作。

报道指出，今年高考报名人数下降属于常规波动，并不会改变报名人数增长趋势。以新生儿变化来看，未来报名人数将继续成长8年，并在2034年前后达到最高峰，此后才会快速下降。

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