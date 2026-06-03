河南汉「车厘子」树苗生出苹果 女儿拍片笑父亲栽种3年始知真相︱有片

不少人网购曾遇货不对办，但河南男子一次的网购，却要3年后才知道真相。

河南一名男子网购一棵车厘子树苗，精心种植了3年左右，近日终于等到开花结果，起初高兴不已。然而随着果子越长越大，他发现树上结的竟然全是苹果。

网购「车厘子」树苗结苹果，父女得知真相哭笑不得。抖音@睢县曼玉

网购「车厘子」树苗结苹果，父女得知真相哭笑不得。抖音@睢县曼玉

网购「车厘子」树苗结苹果，父女得知真相哭笑不得。抖音@睢县曼玉

网购「车厘子」树苗结苹果，父女得知真相哭笑不得。抖音@睢县曼玉

女儿站在树下看著枝头的苹果拍片，笑得合不拢嘴：「这车厘子树买得值，结的果子比车里子还大。」

影片吸引起6000多个网民留言：

王后余生：你好歹是颗果树，我妈街上买的车厘子树是万年青树

千千：知足吧[尬笑]什么果都是果

聪明的糯米：恭喜你，第一，能栽活。第二是果树，第三真结了。

守中和：至少是种活了，有的连种活都种不活。

惜福：坑你的从来不是外国人

不靠颜值的“美丫头”@：没事好歹是水果

用户2078759044154：网购需谨慎，谢谢曼玉