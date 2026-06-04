张雪机车︱佛山男顽抗癌魔4年 张雪受感动：我带你看下一站比赛

张雪机车的创始人张雪多年来坚持梦想，成为国内发放正能量的榜样。周二（2日）晚，张雪在社交平台发布的帖子，声言要带正在与癌魔搏斗的佛山车友「小潘哥哥」（小潘）到外国观赛，即时感动无数网民。

「极目新闻」报道，今年31岁，来自广东韶关的小潘于2022年确诊肝癌晚期，目前病情比较稳定，在佛山接受治疗。小潘表示，自己很喜欢电单车，可是早年确诊癌症。他看到张雪机车近期在海外比赛中表现出众，又点燃了他的热情。

自己停药让患癌父用药

小潘接受《潇湘晨报》访问透露，自己2019年创业失败，身上背著百万元的债务，「确诊时癌细胞已经侵犯血管了，医生说只剩三年，没有手术机会。」家人为此四处奔走筹钱，勉强凑齐治疗费用。不料一年后，父亲又确诊直肠癌。

潘先生称，考虑到父亲是癌症中期，治愈机会更大，2023年5月到10月期间，他自己偷偷停药，为父亲省钱治疗。之后他为了减轻家庭负担，来到广州找工作，先后摆过摊、做过物流、保洁、搬过仓库。2023年底，通过病友介绍，他开始做短视频账号，进行直播卖货，才能维持基本的治疗和生活。

张雪回复感动网民

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5月13日，小潘在张雪的社交媒体下留言「抗癌成功我就立马买张雪机车，以前读书时梦想有一台机车但是没能力，大学毕业后一直忙于工作没时间，现在只想好好为自己活一把。」



没想到的是，张雪竟回复了他：「加油，康复了给你半价。」后来，张雪机车职员联络小潘，称张雪愿带他去现场看一场比赛。

要求职员尽办法助办签证

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小潘直言，自己一直接受治疗，似乎习惯生活在黑暗，突然获得张雪关注，甚至有机会一起到国外看比赛，感觉生活突然照进来一道光。小潘感激张雪给予的机会，而自己本来就有护照，目前张雪机车职员正在协助办理出国的签证。



6月2日晚，张雪机车的创始人张雪在社交平台发帖，「计划有变，如果你还行，我带你和你的至亲去看下一站比赛可好？」帖文看到，张雪向职员了解小潘的情况，当职员表示小潘的病况时，张雪提出尽快办理签证，甚至邀请小潘的至亲同行。