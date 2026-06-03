错误正骨手尾长︱27岁男子后颈部剧痛胸部以下失知觉 医生：或致终身残疾
更新时间：13:05 2026-06-03 HKT
发布时间：13:05 2026-06-03 HKT
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不少港人喜爱到按摩店推拿，消除疲劳。有时听从技师游说，接受正骨服务。惟若方法错误，不仅无法去疲倦，甚至对导致终身残疾。
内地「极目新闻」报道，近日，江苏扬州一名27岁男子因久坐办公，常年受颈部酸痛困扰，日常仅靠贴膏药、服用止痛药短暂缓解。听闻当地某按摩店「正骨疗效显著」，便前往尝试放松。
推拿过程中，技师大力掰动颈部，即传来清脆「啪啪」声响。男子当时感到颈部剧痛难忍，随后乳头平面以下身体完全麻木，用力掐捏也毫无知觉。家人立即将其送往扬州大学附属医院京沪高级医学中心救治。
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医护人员即时替病人进行磁力共振检查，结果显示颈3-4椎间盘急性突出脱出，已引发急性脊髓神经损伤，若不及时手术，极可能导致终身残疾。
脊柱外科主任医师容威教授团队，立即为病人进行微创手术。术后第一天，男子便可佩戴颈托下床活动，身体麻木感显著减轻，痛觉逐步恢复。
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主诊医生表示，随著电子产品普及，长期低头、久坐让颈腰椎病越来越年轻化。轻微颈肩酸痛可通过正规按摩、热敷、针灸、理疗、科学康复锻炼缓解，但已确诊颈腰椎疾病、出现手麻无力、行走发飘、躯干麻木等神经症状的人群，严禁盲目正骨和暴力按摩。
一旦出现颈肩腰腿痛持续不缓解，或伴随肢体麻木、无力等情况，务必第一时间前往正规医院脊柱外科就诊，切勿在非正规机构接受暴力推拿，以免造成不可逆的神经损伤，甚至瘫痪。
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