男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层

买楼置业是无数人毕生心愿。但有西安民众13年前购入楼花，但至今仍未收到。事件近日被内地传媒报道，事件原因更让网民傻眼。

13年前，沈先生在西安「加贝花园」买了一个单位，合同约定房号为「12幢B单元34层3401」。直到约定交房日期「2015年5月3日前」，发展商仍未有交房，一直到2017年才通知交房。沈先生却收到意想不到的消息，楼宇楼只建到32层，根本就没有34层。

多年来只收回7万元部份首期

但直至现在，沈先生交首期仍未能获全部退还，违约金和十几年利息亦未收过。

13年来，沈先生仍未到有关赔偿。iStock

《华商报》大风新闻报道，陕西宝鸡人沈先生原本在北京工作，他忆述，2013年2月他得知西安市有一个城中村改造小区「加贝花园」。当时开发商职员表示，虽然当时五证不全，但以后会补回，也能办房产证。他先后交了约11万元（人民币‧下同）首期。合约订明房号为「12幢B单元34层3401」，单位建筑面积88.92平方米，每平方米2646元，总价235282元。

到合同约定「2015年5月3日前」交房时间，房子依然没有建好。后来直到2017年夏，他接到开发商电话通知，称12号楼已封顶，要他交其余的购房款。他当时表示，当收钥匙时就会支付余下房款。过了几个月，他接到通知交房的电话，同时告知他12号楼只建设到32层，没有34层。

职员曾提建以其他楼层单位交换

沈先生听得觉得匪夷所思，职员曾提议将32楼的一个单位给他。当他接纳建议时，职员又表示单位已没有了。沈先生最终决定申请退款，惟直至2022年，他只收到7万元的退款。



沈先生后来提出仲裁，2022年6月10日双方经友好协商，达成如下调解协议，对方要向沈先生支付约12万的赔偿和退款。沈先生后来又向西安市中级人民法院申请强制执行，不过被执行人名下无银行存款、无房产、无车辆、无有价证券等财产登记信息。至今沈先生仍未成功追讨。



华商报大风新闻联络当年参与仲裁的开发商委托人。对方承认公司财政状况目前比较困难，只要将一块尚未建设的地块成功转让，就能解决问题。对于楼宇的建筑问题，委托人指，当时是计划建设到34层，但盖到32层就不让盖了。不是33层、34层不符合规划，按道理来说整栋楼都不符合规划。