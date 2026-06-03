内蒙古「美女主席」王莉霞被提起公诉 去年受查年初遭开除党籍

央视新闻报道，内蒙古自治区党委原副书记、自治区政府原主席王莉霞涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对王莉霞作出逮捕决定，并指定由黑龙江省大庆市人民检察院审查起诉。近日，大庆市人民检察院已向大庆市中级人民法院提起公诉。

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检察机关在审查起诉阶段，依法告知了王莉霞享有的诉讼权利，并讯问了被告人，听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控：王莉霞利用担任陕西省铜川市委副书记、市长，陕西省政府党组成员、副省长，内蒙古自治区党委常委、统战部部长、呼和浩特市委书记，内蒙古自治区党委副书记、自治区政府主席职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。



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王莉霞现年62岁，是辽宁的蒙古族，拥有经济学博士学历，原在西安统计学院任教，后来步入政坛，担任陕西省统计局局长、铜川市长、陕西副省长，2016年调往内蒙古担任自治区党委常委、统战部长，2019年任呼和浩特市委书记。

2021年8月，王莉霞接替布小林出任内蒙古自治区政府主席，本身也是中共中央委员。