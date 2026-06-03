Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖北舰︱解放军南海开展实战化练兵

即时中国
更新时间：10:00 2026-06-03 HKT
发布时间：10:00 2026-06-03 HKT

解放军南部战区微信公号周二（2日）消息，南部战区海军某登陆舰支队湖北舰，于5月下旬赴南海某海域开展海上训练。

相关新闻：国产第4艘两栖舰「湖北舰」亮相 赴南海训练 官媒：立体登陆作战能力大升级

帖文描述，湖北舰抵达训练海区后不久，雷达部位即「发现不明空中目标」。当目标进入副炮射程后，副炮兵依令开火，炮弹击中「敌军」空中目标。

此外，舰队也演练舰载机中弹起火、造成人员受伤的特情。

南部战区称，在为期数天的海上训练中，舰队全程紧贴实战，临机嵌入多个特情，展开舰载机起降、舰艇损管等课程训练。在检验舰艇作战能效的同时，锤炼了官兵技战术水平。

去年8月1日建军节，海军第4艘075型两栖攻击舰「湖北舰」正式亮相，舷号34。湖北舰是中国自主研制的075型两栖攻击舰，长约232米，最大排水量逾4万吨，采用直通甲板，可同时起降6架直升机，舱室可装载气垫艇、坦克、装甲车等。
 

最Hit
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
13小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
23小时前
香港电影资料馆珍藏展丨101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」。
香港电影资料馆珍藏展丨101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
3小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
影视圈
11小时前
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
影视圈
13小时前
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
12小时前
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
饮食
2026-06-01 19:34 HKT
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
影视圈
15小时前
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
楼市动向
4小时前