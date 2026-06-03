湖北舰︱解放军南海开展实战化练兵

解放军南部战区微信公号周二（2日）消息，南部战区海军某登陆舰支队湖北舰，于5月下旬赴南海某海域开展海上训练。

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帖文描述，湖北舰抵达训练海区后不久，雷达部位即「发现不明空中目标」。当目标进入副炮射程后，副炮兵依令开火，炮弹击中「敌军」空中目标。

此外，舰队也演练舰载机中弹起火、造成人员受伤的特情。

南部战区称，在为期数天的海上训练中，舰队全程紧贴实战，临机嵌入多个特情，展开舰载机起降、舰艇损管等课程训练。在检验舰艇作战能效的同时，锤炼了官兵技战术水平。

去年8月1日建军节，海军第4艘075型两栖攻击舰「湖北舰」正式亮相，舷号34。湖北舰是中国自主研制的075型两栖攻击舰，长约232米，最大排水量逾4万吨，采用直通甲板，可同时起降6架直升机，舱室可装载气垫艇、坦克、装甲车等。

