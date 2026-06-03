游客威胁5000字差评 潮汕火锅店无奈免单
更新时间：08:59 2026-06-03 HKT
发布时间：08:59 2026-06-03 HKT
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凭借电影《给阿嫲的情书》走红，潮汕吸引大批游客旅游打卡。然而有汕头火锅店家近日爆料，4名游客在食用潮汕卤水火锅后，因不满「口太淡」，「和每天晚上做梦想到的味道完全不一样」，竟以发布5000字差评相要胁免单。老板无奈选择全额免单，息事宁人。有律师指出，发差评是消费者的权利，但以此要胁可能构成行政违法。
上海新闻坊报道，店家蔡先生介绍，4名游客到店消费400多元菜品，用餐40分钟、食用近7成菜品后，突然提出锅底味道过淡、牛肉带有腥味。游客表示此前看到大量好评，专程前来就餐，结果体验极差，并称已提前写好5000字差评，仅愿支付虾和鹅肝的费用。
蔡先生坦言十分气愤，认为潮汕卤水火锅主打清淡口感、保留食材本味，是当地正宗饮食特色，自己开店5年，从未遇到此类不合理诉求。但因门店高峰期日均排队上千桌，客流庞大，他担心游客负面情绪扩散，误导大众对潮汕美食的认知，最终妥协退让。
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