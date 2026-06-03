Häagen-Dazs︱内地门店业务易主 茶饮品牌柠季财团接手

美国通用磨坊昨日宣布，旗下哈根达斯在内地的雪糕实体门店业务，将售予包括中国茶饮连锁品牌柠季在内的投资财团，此交易估计今年内完成。近年来，受本土雪糕品牌、茶饮等崛起冲击，哈根达斯在华门店承受闭店、客流量下滑等困扰，从2019年高峰期的557间降至目前的171间。有分析指，这显示西方品牌反思中国策略，在华业务本土化成为应对市场压力方法。

《中国基金报》报道，通用磨坊（General Mills）表示，将继续保留哈根达斯（Häagen-Dazs）在内地盈利能力较强的零售包装冰淇淋及餐饮渠道业务。这意味着，消费者在便利店、超市购买的盒装哈根达斯雪糕，以及在餐厅、酒店等场所享用的哈根达斯甜品，仍由通用磨坊原班团队运营。而出售部分主要为重资产、高固定成本的线下直营及加盟门店，以及与之配套的节日礼品业务。

哈根达斯在内地的雪糕实体门店业务，将售予包括中国茶饮连锁品牌柠季在内的投资财团。

数年锐减至171间

这笔交易预计于今年内完成，尚待监管审批及其他交割条件满足。买方集团成员之一的柠季，目前在内地设有逾3000间精品手摇茶饮门市。

「对柠季而言，接手哈根达斯门店不仅是一次业态边界的拓展，更是在以运营能力换取稀缺点位，以跨界整合激活增量价值。但挑战同样巨大，因为哈根达斯定位高端，近年来产品创新乏力，门店租金等成本高企，如果柠季不能在短时间内进行改造重塑，或者在授权框架中充分利用，则很可能拖累主业。」凌雁管理咨询首席咨询师林岳表示。

近年，哈根达斯在内地门店数量逐步缩减，其高端品牌定位，受到新茶饮以及雪糕市场其他品牌冲击。截至5月29日，哈根达斯在内地拥有171间门店，相较去年6月减少92间。而在2021年9月，哈根达斯高管曾对外透露，全世界有6、700间哈根达斯门店，内地就占了400间。

分析：西方品牌重新审视在华布局

内地华尔街见闻报道，这次交易是西方品牌重新审视中国市场布局的最新案例。今年4月，星巴克以40亿美元将公司的中国业务多数股权，出售给私募股权公司博裕资本，以期待扭转在华颓势。

分析认为，在本土同业迅猛扩张，以及大众消费对价格越加敏感的背景下，外国消费品牌在中国经营面临严峻挑战，正重新评估在中国的经营策略，采行的手段包括出售资产，或是与本土伙伴成立合资企业。



《星岛》中国组