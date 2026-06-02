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内地演员魏宗万去世终年89岁 演活94版《三国演义》司马懿成经典

即时中国
更新时间：21:50 2026-06-02 HKT
发布时间：21:50 2026-06-02 HKT

内地著名演员魏宗万于6月1日去世，终年89岁，消息获94版《三国演义》制片主任汪瑞向《新京报》证实。魏宗万曾出演《一个和八个》、《三毛从军记》等电影作品。另外，亦参演94版《三国演义》、98版《水浒传》等电视剧作品，演出更是深入民心。

94版《三国演义》饰演司马懿

魏宗万在94版《三国演义》中饰演司马懿，2019年接受《新京报》25年重聚专题访。他坦言，拍《三国演义》这样的经典作品，任何一场戏份大家都不敢懈怠。

为了演活司马懿这角色，魏宗万更根据角色性格加戏。其中，司马懿偷取「木牛流马」的戏份中，剧本原只简单写著司马懿问「这是何物？」旁人答是「木牛流马」，随后他便命人成批仿造。

但魏宗万却给一旁的司马昭加词：「父亲何不上去骑试骑试？」随后他佯装生气，等旁边的官员溜须拍马将其扶上木牛流马后，再设计「拍三下就能行走」的细节。

魏宗万指出，这次加剧，生动地体现司马懿「聪明一世，糊涂一时」，并反衬了其「中计」后的大怒。「这样一来道具就活了。虽然稍微改了一下戏，但也没有脱离司马懿的人物」。

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