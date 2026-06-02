路透社周一（1日）报道，挪威海洋考古学家近日在挪威南部斯卡格拉克海峡约600米深处，发现一艘18世纪中叶沉没的帆船遗骸，成功打捞出包括中国青花瓷碗在内的数千件珍贵文物。

挪威深海现百年沉没帆船遗骸，打捞大量极罕中国青花瓷。路透社影片截图

挪威气候与环境大臣埃里克森向路透社表示：这次重大发现不仅极其罕见，更具极高的科学价值，同时展示了水下考古技术的重大进步。除紧实堆叠的青花瓷碗外，沉船中还发现了高脚杯、纺织品、谷物桶及水晶灯零部件。目前，专家正在开展船只溯源工作并努力还原相关历史真相。