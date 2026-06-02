世界无烟日︱贵州一学校操场直接烧香烟挨批 网民：奇葩活动
更新时间：20:55 2026-06-02 HKT
发布时间：20:55 2026-06-02 HKT
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5月31日为「世界无烟日」，当日贵州一间叫新东方烹饪技师学院，举行校园禁烟活动。但有学生在网上反映，活动中有人将从学生收缴得来的香烟，直接在操场集中焚烧。消息引起争议。
该校一名学生认为，集中焚烧香烟，让不抽烟的人被迫吸二手烟。当时操场上烟雾缭绕，批评此举未有考虑其他学生的感受。
《华商报》大风新闻报道，贵州省人社厅告诉记者，经核查该校确实存在收缴学生香烟在操场集中焚烧的行为，相关部门已介入处理，具体情况目前还在调查中。但该校仍未对事件作出回应。
网民回应：
Karen_kkkkk ：禁烟活动变露天焚烟，学生被迫吸入二手烟
奥力给大法师：烟草公司卧底
两点半危机：某些人一拍脑门子想出来的奇葩活动
简言gg：这个是让人所意想不到的。
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