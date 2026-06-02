打虎！中央巡视工作领导小组办公室原主任黎晓宏被查
更新时间：18:50 2026-06-02 HKT
发布时间：18:50 2026-06-02 HKT
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中央纪委国家监委网站今日（2日）公布，中央巡视工作领导小组办公室原主任黎晓宏（副部级）涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
现年73岁的黎晓宏长期在北京工作，2000年初曾任华夏证券股份有限公司董事长、中信建投证券股份有限公司董事长，2006年起调往北京市政府担任副秘书长（正局级）、秘书长、市政府办公厅主任，辅助当时的北京市市长王岐山。
2010年，黎晓宏升任北京市政协副主席，次年出任中国证监会纪委书记，开始参与反腐工作，2013年出任中央巡视工作领导小组办公室主任，2017年卸任，至此番被查。
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