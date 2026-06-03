广东9岁女跌烂朋友沐浴露 惊到离家出走22年后才返归

刘秀红9岁时因打烂了朋友的一瓶沐浴露，怕家人责打而不敢回家，却因迷路回不了广东揭阳的家，后被人收养在江西长大。在家人坚持找寻下，早前经DNA确认，22年后找回亲生父母团聚。不过，网民质疑9岁女童仍不能说出家中地址，「养父」从来没有报警，认为事件不合理。

「宝贝回家」助寻回女儿

5月31日，广东揭阳某村，刘秀红大批亲人及邻居已张灯结彩，准备迎接离家出走22年的她回家。

当刘秀红乘车抵达后，家人即激动上前拥抱已长得极圆润的「9岁」女孩。

2004年3月，9岁的刘秀红到朋友家中玩，不慎摔碎一瓶沐浴露，因怕被父母责骂，独自离开朋友家后，不敢回家，一路走到揭阳市仙窖村菜市场附近，刘秀红很快便迷失方向，找不到回家的路。

彷徨无助的刘秀红，现在的养父在渔湖桥南发现了她，因问不出刘秀红的地址及父母资料，于是便把她带回家收养，在江西赣州长大。

刘秀红父母发现女儿失踪后，即四出找寻，又在揭阳电视台播报寻人启事3天，希望获得相关线索，但始终没有结果。

刘秀红父母多年来未曾放弃找回女儿，直至今年5月，在公益组织「宝贝回家」义工协助下，经DNA资料比对，确认了刘秀红的身份，相隔22年后，终在日前与亲生父母团聚。

网民：捡到小孩可以不报警？

见到刘秀红后，母亲第一句话就是向工作人员询问：「我女儿这些年过得怎么样？」在得知女儿生活状况「还可以」后，她表示：「心里得到了一点安慰」，哭著对刘秀红说「妈妈对不起你」。

网民热烈讨论这宗团聚事件，「9岁了…养父没报警…就回家了」、「到底是打的多厉害才害怕回家」、「养父母对她很好啊，吃的白白胖胖的」、「捡到小孩可以不报警而带回家养著？」、「9岁了，还能找不著家？」、「9岁。二年级 讲学校名字还能找不到家？」、「捡到孩子不应该送派出所吗」。