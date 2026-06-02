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情场人渣？︱佛山公务员遭公审 街头被摆2米易拉架印「玩弄女性感情」

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更新时间：22:15 2026-06-02 HKT
发布时间：22:15 2026-06-02 HKT

广东佛山有公务员被指做情场骗子，遭揭私生活恶行公审。事件成为网络热话。部门人员随后指，指控与事实不符，属于诽谤。

有网民昨日（1日）发文称，佛山市财政局公务员黄某某脚踏两条船、玩弄女性感情。网传图片显示，相关内容被印制在一幅两米多高的易拉架上，摆放在佛山市财政局大门外。消息随后在数百人的微信群内传播。

6月2日，有传媒向佛山市财政局相关部门。工作人员透露，黄某某为该局去年招录的公务员，易拉架爆料的事情发生在6月1日。

佛山市财政局办公室工作人员指，相关说法与事实严重不符，属于诽谤。女方当事人之前曾通过信访渠道反映情况，佛山市财政局相关部门已进行过调查核实。
 

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