丽水女客遇无人机空袭 头发被缠死消防耗3小时出大绝解救
更新时间：18:00 2026-06-02 HKT
发布时间：18:00 2026-06-02 HKT
发布时间：18:00 2026-06-02 HKT
河北美女网民Rochel日前到了浙江丽水旅行，意外中头奖，被失控无人机击中头部，机翼更死死缠上Rochel，消防到场花了3小时仍未能「拆弹」，结果要剪去事主300多条头发才能解救。
Rochel拍片分享指，5月29日到了丽水云和梯田景区游玩，突然另一名游客操作失误，令无人机跌落她的头部。
损失青丝逾300条
Rochel头皮受轻伤外，小型无人机的机翼，和她的长头发缠在一起，不能解开。县级消防、景区消防、外加派出所人员接警到场协助，但耗用了3小时，仍未能把无人机解下。
最终，消防人员只能用粗暴但有效的剪刀，把Rochel紧缠在机翼的头发剪断，才能救出她。Rochel指，粗略估算事件中她损失了300根头发。
Rochel不满景区允许无人机飞行，却未设置警示标识，事后态度推诿。
涉事飞手已致歉并愿意配合处理。目前Rochel要求相关方予以赔偿，并希望景区加强对无人机的管理。
最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚 14岁美少女复制朱丽蒨神颜 文静有家教一举动见父女情深
2026-06-01 15:30 HKT
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
2026-06-01 17:31 HKT
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
2026-06-01 08:30 HKT