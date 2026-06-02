丽水女客遇无人机空袭 头发被缠死消防耗3小时出大绝解救

河北美女网民Rochel日前到了浙江丽水旅行，意外中头奖，被失控无人机击中头部，机翼更死死缠上Rochel，消防到场花了3小时仍未能「拆弹」，结果要剪去事主300多条头发才能解救。

Rochel拍片分享指，5月29日到了丽水云和梯田景区游玩，突然另一名游客操作失误，令无人机跌落她的头部。

损失青丝逾300条

Rochel头皮受轻伤外，小型无人机的机翼，和她的长头发缠在一起，不能解开。县级消防、景区消防、外加派出所人员接警到场协助，但耗用了3小时，仍未能把无人机解下。

最终，消防人员只能用粗暴但有效的剪刀，把Rochel紧缠在机翼的头发剪断，才能救出她。Rochel指，粗略估算事件中她损失了300根头发。

Rochel不满景区允许无人机飞行，却未设置警示标识，事后态度推诿。

涉事飞手已致歉并愿意配合处理。目前Rochel要求相关方予以赔偿，并希望景区加强对无人机的管理。