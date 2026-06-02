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中国观察 :「七一勋章」提名公布 击落美机老兵入选

即时中国
更新时间：09:03 2026-06-02 HKT
发布时间：09:03 2026-06-02 HKT

今年是中国共产党成立105周年，根据「逢五、逢十」安排，预料7月1日北京人民大会堂将举办庆祝大会，7．1前将颁授「七一勋章」。「七一勋章」是中国共产党授予党员的最高荣誉，2021年中共成立100周年时首次颁授，每隔5年颁授1次。

官方昨日公布8名「七一勋章」提名人选，包括马善祥（重庆基层干部）、王于昌（安徽退役军人）、李连成（河南村支书）、吾哈斯·苏来曼（新疆医师）、吴亚琴（吉林社区工作者）、陈俊武（已故院士）、赵亚夫（江苏农业专家）、钟掘（中南大学教授）。其中90岁的老兵王于昌，看似平凡的退休老人，实则是共和国防空史上的传奇人物。

话说上世纪50年代末、60年代初，台湾当局使用的美国U-2高空侦察机，经常在两万多米的高空拍摄照片，搜集大陆情报。当年解放军的战机最高升限1.7万米，高炮最高射程也仅1万米，只有地对空导弹才是U-2的唯一杀手，但谈何容易。一是该机出没不定，二是该机配有电子干扰设备，一旦发现被雷达盯上，就及时发出干扰。

王于昌当时是导弹组装人员，他刻苦钻研改进导弹材料加注技术和装配方法，将原本需2小时的操作缩短至5分钟且精准无误。他随部队「拖着导弹打游击」，独创「近快战法」，先关闭雷达，等敌机靠近，再打开快速发射导弹伏击。两次精准击落U-2侦察机，其中一次是1964年7月在福建漳州，创下防空史地对空导弹击落敌机的先例，荣立个人一等功，更获毛主席接见。

1973年，王于昌退役回乡，分配到家乡萧县百货公司任职，从普通职员到副经理，几十年如一日勤恳做事，低调做人，同事邻居只知他是老实本分的老干部，却不知其显赫战功。

直到2019年，王于昌获评全国模范退役军人，受到中共总书记习近平接见，其事迹才被公众知晓。

纪晓华 

 
 
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