对外投资新规7.1实施审查涉国安项目 禁转移受管制技术

内地《对外投资监管》新规将于7月1日实施，全文昨日公布。当中规定，相关部门将对可能影响国家安全的境外投资及相关资产、权益的转让进行安全审查。内地投资者开展对外投资活动时，不得出口、使用国家禁止出口的货物、技术、服务及相关数据，也不得以派员、培训等方式对外转移相关技术及数据。中方4月叫停美资对内地AI企业Manus的收购交易，引起关注。外媒分析称，随着中美科技战加剧，两国均收紧投资审查，保障经济安全。

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新华社昨日报道，国务院总理李强日前签署国务院令，并公布《国务院关于对外投资的规定》，自7月1日起实施。《规定》共34条，旨在「推进高水准对外开放，促进对外投资高品质发展，有效实施对外投资管理，保护投资者及其对外投资合法权益，维护国家主权、安全、发展利益」。相关规定亦适用于投资者在港澳台的投资管理。

不得危害国家安全

《规定》提到，投资者开展对外投资及其相关活动，应当遵守法律法规和国际惯例，不得危害中国国家安全、损害国家利益和社会公共利益；需履行核准备案、信息报告、跨境资金登记等手续，如实提交有关材料，配合有关主管部门的监督检查。

第13条明确：投资者开展对外投资活动，不得出口、使用国家禁止出口的货物、技术、服务及相关数据。不得以跨境派遣技术人员、组织人员赴其他国家（地区）工作、跨境提供技术指导、安排人员跨境培训等方式，对外转移相关货物、技术、服务及数据。

第15条规定，国务院投资主管部门、商务主管部门会同国务院其他有关部门对影响或可能影响国家安全的境外投资及相关资产、权益等的转让、处分进行安全审查。有关组织、个人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻碍。

投资者投资国家禁止的对外投资的，由国务院主管部门责令停止该投资活动，限期处分股份、资产，没收违法所得；拒不执行的，处投资额5%以上10%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上10万元以下的罚款。主管部门可以在3年内不受理违法行为人提出的核准备案申请，或禁止其在1年以上3年以下的期限内从事对外投资活动。

今年4月27日，内地依法叫停美资Meta收购Manus的交易。Manus于2022年在内地成立，在获得美国风险投资公司的资金支持后，该公司去年迁册至新加坡，并转移资产到海外，停止内地的业务营运，被中国舆论批评为「洗澡式出海」。

美国《华尔街日报》昨引述分析人士表示，Manus事件凸显了中方保护其科技行业免受外国影响并保护关键知识产权的决心。

分析又指随着中美科技竞争加剧，两国均已收紧出口管制，限制人才交流，并加强了对跨境资本流动的审查。