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《这就是我的西游2》︱嘉宾安全带疑后期P图登热搜 网民：安全不能P

即时中国
更新时间：21:32 2026-06-01 HKT
发布时间：21:32 2026-06-01 HKT

电视节目有时为了效果，就要作后期P图。今日（1日），内地网络出现热搜话题「一车安全带全是P上去的」，引发全网热议。事源优酷出品的《这就是我的西游2》节目画面中，被发现嘉宾们所使用的安全带，全被后期P图。

据悉，有眼利网民发现5月29日更新的《这就是我的西游2》第一期上节目，嘉宾所使用的安全带疑似为后期P图添加，而且效果粗糙，让人一眼就看出破绽。网民即时调侃为「PS安全带」。

效果粗糙「穿崩」

节目画面中，有网民质疑嘉宾身上的安全带全是后期P图。《这就是我的西游2》截图
节目画面中，有网民质疑嘉宾身上的安全带全是后期P图。《这就是我的西游2》截图
节目画面中，有网民质疑嘉宾身上的安全带全是后期P图。《这就是我的西游2》截图
节目画面中，有网民质疑嘉宾身上的安全带全是后期P图。《这就是我的西游2》截图

根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，机动车行驶时，驾驶人以及乘坐人员都应当按规定使用安全带。所谓「乘坐人员」，明确包括车内所有座位，后排乘客依法必须扣上安全带。

目前，节目组尚未就此作出回应。

事件即时引起网民热议，纷纷点「安全不能P」、「公众人物该以身作则」、「宁愿花时间批量修图，不肯让嘉宾伸手系安全带」。
有网民又指，其实《奔跑吧》节目中，嘉宾身上安全带也有P图痕迹。

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