《这就是我的西游2》︱嘉宾安全带疑后期P图登热搜 公安交管局：明星更应严守安全底线

电视节目后制效果实属正常，然而今日一个节目的「P图」引发热议还成为热搜：优酷出品的《这就是我的西游2》节目画面中，被发现嘉宾乘车的画面，安全带竟全是后制加上，网民即时调侃为「PS安全带」。

公安部交通管理局2日强调，安全不是做样子给别人看，安全更容不得自欺欺人！指国道交法中明确规定「机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带。」对数量可观的粉丝、受众而言，明星、综艺节目的示范作用不可小觑，更应在涉及公共利益、公共安全的问题上严格以身作则，严格遵守法律法规，严格守住安全底线。



据悉，有眼利网民发现，5月29日更新的《这就是我的西游2》第一期上节目，嘉宾乘车时的安全带疑似为后期P图添加，而且效果粗糙，让人一眼就看出破绽。

效果粗糙「穿崩」

节目画面中，有网民质疑嘉宾身上的安全带是后期P图。《这就是我的西游2》截图

节目画面中，有网民质疑嘉宾身上的安全带是后期P图。《这就是我的西游2》截图

节目画面中，有网民质疑嘉宾身上的安全带是后期P图。《这就是我的西游2》截图

节目画面中，有网民质疑嘉宾身上的安全带是后期P图。《这就是我的西游2》截图

根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，机动车行驶时，驾驶人以及乘坐人员都应当按规定使用安全带。所谓「乘坐人员」，明确包括车内所有座位，后排乘客依法必须扣上安全带。



目前，节目组尚未就此作出回应。



事件即时引起网民热议，纷纷点「安全不能P」、「公众人物该以身作则」、「宁愿花时间批量修图，不肯让嘉宾伸手系安全带」。

有网民指出，浙江卫视长寿实境真人《奔跑吧》节目中，嘉宾身上安全带也有P图痕迹。