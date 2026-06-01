贾跃亭及乐视被恢复执行26亿元

《北京日报》新媒体「长安街知事」微信公众号报道，天眼查信息，贾跃亭及乐视控股（北京）有限公司（以下简称「乐视控股」）新增一则恢复执行信息，执行标的26.1亿元（人民币‧下同），执行法院为北京市第三中级人民法院。



贾跃亭为「乐视」创始人，其曾靠乐视网市值不断创高，而成为亿万富豪。2016年末，乐视网资金链问题爆发，继而陷入债务危机。贾跃亭2017年7月出走美国，至今未归。

自2017年出走美国

数据显示，目前，乐视控股目前共有3条被执行人信息，涉及金额超过27亿元。还有5条失信被执行人信息，涉及金额约1.54亿元。历史失信被执行人信息47条，涉及金额超93亿元。此外，公司还存有538条股权冻结信息和278条限制消费令。



据天眼查信息，乐视控股成立于2011年9月，法定代表人吴孟，股东贾跃亭持股92.07%。



退市六年的乐视网经营状况同样不容乐观。据2025年发布的财报，乐视网全年实现营业收入1.86亿元，同比下降0.64%；净亏损3.08亿元，同比扩大217.66%。截至2025年末，公司归属于股东的净资产约为负214.31亿元。

自从 2017年7月，贾跃亭前往美国投身法拉第未来（Faraday Future, FF）的造车计划，之后一直没有回到内地。他在国内留下巨大的债务问题，并被内地法院列为「失信被执行人」（俗称老赖）。