广州白云机场︱飞机降落行驶近1小时惹不满 网民：上周试过50分钟

飞机降落后，一般都会尽快靠登机桥（亦称空桥），让乘客离开。昨晚（5月31日），广州一位旅行博主称，当天乘坐西部航空PN6205航班从重庆江北机场飞往广州白云机场，飞机降落后滑行58分钟才靠桥下客。今日（1日）下午，航旅纵横（内地航班资讯APP）查询确认，涉事航班动态时间链显示，降落后的确是滑行58分钟。



该博主在帖文写道，PN6205航班当晚20：41从重庆起飞，22：37降落广州白云机场，直至23：35开始下客，滑行时间长达58分钟。



有网民调侃「T3很大么？还是绕了很多圈？」、「58分钟我从广州南都能到深圳北了。」、「终于有人超过我了，上周在广州白云机场T3滑行50分钟。」

上游新闻联络博主，其表示，航旅纵横显示的落降时间和开始下客时间都是准确的。飞机滑行约30分钟后。机舱服务员不断安抚解释，称白云机场很大，不少乘客下机时都抱怨滑行时间过长。



报道称，广州白云国际机场客服人员表示，系统只能查询航班的起飞和实际到达时间，无法查询滑行时长。