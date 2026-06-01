Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

广州白云机场︱飞机降落行驶近1小时惹不满 网民：上周试过50分钟

即时中国
更新时间：20:33 2026-06-01 HKT
发布时间：20:33 2026-06-01 HKT

飞机降落后，一般都会尽快靠登机桥（亦称空桥），让乘客离开。昨晚（5月31日），广州一位旅行博主称，当天乘坐西部航空PN6205航班从重庆江北机场飞往广州白云机场，飞机降落后滑行58分钟才靠桥下客。今日（1日）下午，航旅纵横（内地航班资讯APP）查询确认，涉事航班动态时间链显示，降落后的确是滑行58分钟。

该博主在帖文写道，PN6205航班当晚20：41从重庆起飞，22：37降落广州白云机场，直至23：35开始下客，滑行时间长达58分钟。

有网民调侃「T3很大么？还是绕了很多圈？」、「58分钟我从广州南都能到深圳北了。」、「终于有人超过我了，上周在广州白云机场T3滑行50分钟。」

上游新闻联络博主，其表示，航旅纵横显示的落降时间和开始下客时间都是准确的。飞机滑行约30分钟后。机舱服务员不断安抚解释，称白云机场很大，不少乘客下机时都抱怨滑行时间过长。

报道称，广州白云国际机场客服人员表示，系统只能查询航班的起飞和实际到达时间，无法查询滑行时长。

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
6小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
4小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
13小时前
南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）
01:15
南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）
社会
4小时前
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
饮食
9小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
8小时前
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
2026-05-31 17:22 HKT
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
饮食
7小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
4小时前
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
时事热话
7小时前