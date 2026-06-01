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北京驱逐《纽约时报》记者 外交部：该报违反一中原则

即时中国
更新时间：20:00 2026-06-01 HKT
发布时间：20:00 2026-06-01 HKT

中国外交部发言人林剑昨日回应《纽约时报》驻北京记者被驱逐出境一事，指该报为台湾当局散布「台独」分裂谬论提供平台，严重违反一个中国原则，相关记者在华常驻期间有「骗访记录」，中方依法依规注销其居留许可。

《纽约时报》早前指，其驻北京记者王月眉2月被中方驱逐出境，原因是不满该报去年邀请台湾领导人赖清德以视像出席一场活动，尽管王月眉本人并未参与此活动。美国政府其后吊销一名新华社记者的签证，被视为对北京做法的报复行动。

林剑昨回应说，《纽约时报》为台湾当局散布「台独」分裂谬论提供平台，并公然将中国台湾地区称为「国家」，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，向「台独」分裂势力发出严重错误信号。《纽约时报》理应纠正错误，而不是不知悔改、一意孤行。

「你刚才提到的这位记者在华常驻期间有确凿的骗访记录，违反《外国常驻新闻机构和外国记者采访条例》，中方依法依规注销其居留许可。我们注意到，美方以所谓的『对等』为由，对在美合法工作的新华社记者进行政治打压，中方对此坚决反对。」林剑说。

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