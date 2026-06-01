AI偷图︱手机存陕西博物馆「镇馆之宝」相 遭闲鱼擅自定价¥6000放售

AI应用再闹乌龙，二手平台闲鱼的AI自动上架功能，将一名用户手机内储存的陕西历史博物馆「镇馆之宝」、唐鎏金舞马衔杯纹皮囊式银壶照片，当作放售物品，作价仅¥6000。闲鱼承认平台交互设计有不足，就事件致歉。

自动「看图」作推销文

综合内媒报道，江苏闲鱼用户顾女士5月30日发帖，指经其他用户提醒「你敢6000卖博物馆的镇馆之宝，6个亿也卖不了」，才发现自己的闲鱼待售页面，离奇出现一张文物照片，以¥6000贩售。

有关文物为唐鎏金舞马衔杯纹皮囊式银壶，是陕西历史博物馆的「镇馆之宝」。

顾女士质疑，事件是闲鱼擅自读取她的手机相册，偷取涉事相片，并利用AI自动配文、定价并上架出售。

询问平台客服后，对方告知，或是因为这张照片曾被上传至「闲鱼空间」，从而触发了商品上架功能。

不过，顾女士否认曾将该相片放入「闲鱼空间」。她并质疑，即使自己误放照片作「闲鱼空间」，系统也不应自动配文「适合收藏或陈设摆件」及定价出售，「如果真卖出去了，难道要让平台去陕历博发货吗？」

多名网民在顾女士帖下留言，指自己也有类似被上架的经验，有人在空间晒出自家宠物狗的照片后，被系统估价750元挂出售卖，半夜都接到买家询价。

闲鱼就事件向「中新经纬 」表示，坚决反对并积极配合国家机关打击文物违法交易，同时已对收藏领域72个高敏类目提升发布门槛，要求卖家明确勾选是否具备来源凭证。对于相关产品体验问题给大家带来的困扰，平台深表歉意。后续将尽快加强商品上架提醒和使用者确认，避免类似误解再次发生。