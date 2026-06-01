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惊恐2小时︱杭州2女童困电梯焗至全身湿透 求救50次保安当恶作剧

即时中国
更新时间：16:25 2026-06-01 HKT
发布时间：16:25 2026-06-01 HKT

浙江杭州发生离谱困电梯事件，两名9岁女童在居住的屋苑遇上电梯故障，但被困逾2小时，先后按紧急按钮50次，但遭保安反斥恶作剧，未有理会，最终在闷热升降机内「干蒸」至全身湿透，才被家长发现救出。涉事保安已遭解雇。

保安被指曾回应「不要恶作剧」

据《1818黄金眼》报道，其中一名受困女童的父亲张先生指，事发于5月23日傍晚，女儿与另一同龄女孩乘搭临平屋苑禧瑞江南的一部电梯，遇上故障。

两女童轮流按电梯内的求救键50次，又不断在闭路电视镜头前挥手求援，但却无人理会。

张先生指，因女儿离家过久，联络另一女童的家长栾女士，才发现二人失踪，于是在屋苑内四处找寻，最后发现二人搭乘的七号电梯卡在四、五楼之间，于是联络电梯公司，派员救出女童。

另一女童的母亲栾女士指，在翻看闭路电视时发现，两名女童不断求救，但当值保安员与她们通话时，反指是恶作剧，要求孩子「不要再按升降机玩了」，并未派员救人，结果，两女孩在密闭空间被困逾两小时，加上惊慌，获救时已全身被汗水湿透。

物管：承担事主合额医疗检查费

张先生与栾女士对管理处极之不满，指事发升降机距离屋苑的消控中心仅数米之遥，几乎只有一墙之隔，孩子多次透过升降机紧急系统求助，却始终无人理会。

物业公司回应表示，经查看闭路电视及相关纪录后发现，困䢂期间当值保安共接听三次求救讯号，但因通讯质素不佳，加上接听设备话筒问题，导致后续警报讯号无法传送至监控中心。物业公司已公开致歉，并坦承管理上存在疏失。公司表示，已辞退当天当值的人员，并立即展开全员紧急应变教育训练。

物业公司承诺负责两小童的全额医疗检查费用，并与家长协商相关赔偿。

 

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