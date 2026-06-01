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明益自己人︱要求应聘者配偶属同校在编博士 贵州大学被轰后叫停

即时中国
更新时间：12:39 2026-06-01 HKT
发布时间：12:39 2026-06-01 HKT

贵州大学近日公开招聘管理岗人员1名，但条件列明要应聘者配偶是该校在编博士，触发外界猛烈批评，认为贵大是设置「萝卜岗」，职位已经内定，公开招聘只是「走过场」。舆论持续发酵后，贵大宣布终止招聘，承认条件设定不当。

称解决高层次人才现实困难

贵州大学官网显示，该校5月27日发布的《贵州大学2026年简化招聘公告（一）》，计划为资产经营管理办公室招聘管理岗一名。岗位要求本科及以上学历，岗位等级为管理九级，招聘专业为管理科学、工程管理、工程造价等。

贵州大学的招聘条件被轰明益自己人。微博
贵州大学的招聘条件被轰明益自己人。微博

由于招聘条件中，还要求应聘者配偶为该校在职在编优秀博士，同时具备以下业绩：主持2项及以上国家级项目；以第一作者身份发表CSSCI论文10篇及以上；获得贵州省优秀成果奖一等奖1项；学校学科学术带头人，贵州省创新团队带头人。

特殊的招聘条件，令大量网民质疑该贵大岗位是「萝卜岗」，此内地网络流行语源于「一个萝卜一个坑」，被用来形容职缺已有指定人选，但量身订造特殊的条件以挤掉其他应聘者。

招聘引发批评后，贵大5月31日发通报，指岗位设定的初衷是解决长期扎根贵州、对学校发展作出突出贡献的高层次人才现实困难，按简化招聘程序实施。经认真研究，本次招聘在实际操作中存在报考条件设定不当的问题，校方对此深表歉意并决定终止。

 
 
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