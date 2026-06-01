末日式变天︱哈尔滨13级强风＋沙尘暴 10秒变黑夜震撼画面曝光︱有片

黑龙江哈尔滨昨日（5月31日）遭遇极端天气，13级强风加上沙尘暴，10秒之间由白天变黑夜，能见度急跌至不足百米，景像犹如世界末日。

屋顶吹飞大树连根拔

5月31日下午约5时，哈尔滨突然出现强劲沙尘暴，许多趁假日外出的民众，惊见「变天」后，急急躲入室内。

目击民众拍下的影片可见，远方沙尘暴厚如墙壁，接著以极高速度冲向市内，短短10几秒就覆盖了整个天空。强风、大雨和冰雹接力出现，导致许多建筑物屋顶被吹飞、路灯被吹倒，大树遭连根拔起。极端天气维持约1小时。

当地气象部门数据显示，哈尔滨当时平均风速每秒26.2米，最大阵风达每秒38.9米，相当于13级风强度。

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气象部门解释，这次沙尘暴是许多巧合造成。当天哈尔滨高温来到35.4度，为过去6年来同期最高温；加上蒙古高原久未下雨，相当干旱，导致西伯利亚冷高压经过时卷起大量沙尘；此外，台风「蔷薇」带来的太平洋水气在同一时间汇入黑龙江，最终发生前所未有的沙尘暴。

网民纷纷留言，「这次沙尘暴超可怕，眼睛几乎无法睁开」、「以为这种画面只有电影中看得到」、「到现在还觉得眼里有沙子。」、「5点吃饭的时候还是亮的，吃完出门一看天塌了，到现在都想不起来自己怎么回宿舍的」、「外面现在什么设施跟路树全都裹上一层沙。」