习近平：超常规措施解决科技「卡脖子」 因地制宜防盲目「跟风」乱「烧钱」

今年1月中共中央政治局举行集体学习，聚焦发展未来产业，总书记习近平在会上的讲话原文昨日发布。他提出5项重点，明确量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G移动通信等，将是未来产业的主攻方向；要采取「超常规措施」，尽快解决制约未来产业发展的「卡脖子」问题，但他同时强调，要因地制宜、错位发展，防止盲目「跟风」上项目、乱「烧钱」。

▍中国组 ▍

中共中央「求是网」昨日发布习近平1月30日在政治局第24次集体学习时的讲话。习近平指出，近年在中央强化政策支持下，中国在未来产业的整体竞争力跻身全球第一梯队，越来越多领域实现「并跑」乃至「领跑」，但「同时要看到，我们的短板弱项也不少。」

要把准发展方向

他提出5项重点，首先是「要把准发展方向」。量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信领域，将是「十五五」时期中国未来产业发展的主攻方向，要聚焦发力、精准施策，「方向明，才能路子正、步履坚。」

2月9日，习近平在北京亦庄国家信创园，了解科技创新成果展示。新华社

第二，科技突破的程度，很大程度上决定未来产业发展的速度、广度、深度。要充分发挥新型举国体制优势，立足当前，采取超常规措施，加大重点领域关键核心技术攻关力度，尽快解决制约未来产业发展的「卡脖子」问题。

第三，要发挥企业主体作用。要通过政策引导、机制创新、生态优化，大力培育核心技术领先、创新能力强的科技领军企业和高新技术企业。要培育一大批科技型中小企业、专精特新企业、单项冠军企业、独角兽企业，形成百花竞放、百舸争流的生动局面。

第四，要营造良好政策环境，完善财税等政策，引导长期资本投早、投小、投长期、投硬科技。优化政府采购等政策，支持首台（套）、首批次商品的推广应用。全方位做好人才培养、引进、使用工作，在全社会营造鼓励创新、宽容失败的浓厚氛围。

第五，要健全治理体系，要统筹发展和安全，探索科学有效的监管方式，前瞻应对技术失控、伦理失范、数据滥用等新型风险，确保既「放得活」又「管得好」。要不断深化国际合作，积极参与全球治理，努力推动各方标准共建、规则共商、产业共促。

习近平在会上特别提到，发展未来产业要「综合考虑国家战略需求、技术成熟程度、要素支撑条件」等因素，「做到先易后难、由近及远，积极稳步推进」。特别是要引导各地牢固树立和践行正确政绩观，因地制宜、错位发展，坚持全国一盘棋，防止盲目「跟风」上项目、乱「烧钱」。各级领导干部要切实加强科技前沿知识学习，努力做到知科技、懂产业、善决策。