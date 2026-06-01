天涯社区︱关闭3年6.1重生 曾被称「全球华人网上家园」

「你写的那些帖子，你认识的那些朋友，你收藏的那些好文都还在。」内地天涯社区宣布，将于6月1日正式恢复访问。

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天涯社区是内地互联网最著名的论坛之一，创办于1999年，最初是炒股爱好者邢明用来交流和学习的股票论坛，后聚集了许多高质量网友与内容，《鬼吹灯》《明朝那些事儿》等小说在天涯社区连载，慕容雪村和第一代网红「芙蓉姐姐」也诞生于此，曾有「全球华人网上家园」之称。

不过，2015年到2018年，随著移动互联网的兴起，天涯社区、猫扑、榕树下等一系列红极一时的社区开始走向没落。

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2023年4月1日，天涯社区发布公告称，将进行技术升级和数据重构，在此期间平台将无法访问。同年5月27日，天涯社区宣布因资金流动困难而暂停访问服务，还透露公司面临的资金流动性困难、纠纷诉讼至今未解、银行断贷、员工离职等多重困境。