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烧杨絮引燃20辆电动汽车 大连老人涉失火罪被拘

即时中国
更新时间：21:36 2026-05-31 HKT
发布时间：21:36 2026-05-31 HKT

74岁老人烧杨絮引燃20辆新能源汽车，多车烧成空架，起火原因竟是老人认为堆积路边的杨絮影响其健身走步。他因涉嫌失火罪，被采取刑事强制措施。专家称，杨柳絮结构松散，包含大量空气，表面覆盖绒毛，遇明火可瞬间燃烧并迅速蔓延。

据《法制日报》报道，5月30日，网络上一段「一停车场起火，多车烧成空架」的视频引发网民广泛关注。这宗火警发生在辽宁省大连市甘井子区一处停车场，场内停放的均为待交付的某品牌新能源汽车。

一次烧杨絮却引燃20辆电动汽车。极目新闻
一次烧杨絮却引燃20辆电动汽车。极目新闻
一次烧杨絮却引燃20辆电动汽车。极目新闻
一次烧杨絮却引燃20辆电动汽车。极目新闻
一次烧杨絮却引燃20辆电动汽车。极目新闻
一次烧杨絮却引燃20辆电动汽车。极目新闻
一次烧杨絮却引燃20辆电动汽车。极目新闻
一次烧杨絮却引燃20辆电动汽车。极目新闻

据现场拍摄视频的市民介绍，因车辆停放间距极小，多辆汽车在短时间内相继被引燃。现场群众第一时间拨打119、110报警，消防人员与辖区民警迅速抵达现场，火情很快被扑灭。事故共造成20辆新能源汽车严重受损，部分仅剩焦黑骨架，幸未造成人员伤亡。

据当地消防部门和警方称，起火原因是一名74岁的王姓老人看到路面和台阶上堆积了大量杨絮，认为影响到了日常健身走步，于是用打火机点燃了路边堆积的部分杨絮。

事发当日风力较大，杨絮遇火即燃且蔓延极快，火情瞬间失控引燃了旁边的汽车。目前，王某因涉嫌失火罪，已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

据专业人士说，杨柳絮结构松散，包含大量空气，表面覆盖绒毛，易于随风飘散和堆积，富含植物油脂，纤维和油脂含量高，燃点又极低，遇明火可瞬间燃烧并迅速蔓延，火势难以控制。

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