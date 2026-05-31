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网红「悍马糖」被揭非法添加壮阳处方药 2.6吨货被查涉款500万

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更新时间：21:25 2026-05-31 HKT
发布时间：21:25 2026-05-31 HKT

江苏省南京市秦淮区警方近日宣布侦破一宗特大制售有毒有害食品案，伪造香港直邮物流记录的网红产品「悍马糖」，因非法添加壮阳处方药被依法查处，26人被捕。

这款对外宣称能「增强精力」的糖果，近期吸引不少消费者通过网上海外代购渠道购买。市民张先生网购食用后，出现心慌、冒汗等明显不适，随即报警求助。经检测，该糖果违规加入处方药物他达拉非（Tadalafil）。

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网红「悍马糖」被揭非法添加壮阳处方药。九派新闻
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不法商人伪造香港物流记录

他达拉非主要用于治疗男性勃起功能障碍及相关前列腺问题，属于管控处方药，该药易引发头痛、头晕、肠胃不适等副作用，心脑血管疾病、肝肾疾病患者、未成年人及女性均严禁使用。

经查，不法商家刻意伪装成海外代购店铺，伪造香港直邮物流记录，还将资金与货物分流，以此迷惑消费者、规避追查。警方历时3个月，辗转9省12市开展侦查，成功捣毁多处生产窝点，拘捕涉案人员26名，查扣「悍马糖」2.6 吨，涉案金额超500万元。

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