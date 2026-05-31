六一儿童节 香港霹雳舞队亮相国家大剧院︱北京直击

明天是「六一」国际儿童节，由中国宋庆龄基金会、中国福利会、国家大剧院共同主办的2026年「我和祖国一起成长」儿童节主题演出，今晚（5月31日）在国家大剧院上演。来自香港协青社的8名霹雳舞队青少年，在科技主题节目《向未来》中表演霹雳舞，动作利落超酷，飒飒生风。队员接受驻京港媒采访表示，赴京演出不仅开阔眼界，也积累了宝贵舞台经验，更见识到内地小舞者的出众实力。



「我和祖国一起成长」演出自2019年起已连续举办8届。今年是中国共产党成立105周年、孙中山先生诞辰160周年，演出以「传承红色基因，共筑强国梦想」为宗旨，分为「古韵里的中华情」「红旗下的少年志」「阳光下的同心圆」「星辰大海中国梦」4个篇章，来自内地及港澳台地区的千余名青少年儿童以歌舞、武术与情景演绎同台献艺。

香港协青社霹雳舞队员郭梓奥、黄凯琳、陈焰（从左到右）参加了体育舞蹈节目表演。杨浚源摄

香港霹雳舞队登上国家大剧院舞台。主办方提供

香港在校中学生参演

第4篇章的科技主题节目《向未来》，由澳门青少年演绎问天探月征程，现代舞与萤光光影交织出北斗组网、嫦娥奔月、航天员遨游太空等辉煌成就，香港青少年则以霹雳舞的跃动节奏融入其中，共绘太空星云与数字城市的未来图景。

香港协青社总干事陈嘉玲介绍，参演香港青少年为在校中学生，亦是霹雳舞青年代表队成员，均有一年以上街舞研习经历。此次活动规模盛大，为港澳与内地青少年搭建了优质的交流互鉴平台。

主办方专为香港青少年定制了研学行程，走进故宫、长城等文化地标参观，并探访内地高科技企业。队员黄凯琳感慨，过往仅从课本、影片中了解长城，亲身登临后，其壮阔磅礡的气势带来了极大的震撼。

队员体会「人外有人」道理

队员陈焰对故宫的历史底蕴以及内地便捷智能的科技生活印像深刻。同台参演的内地少年舞者年纪虽小、实力强劲，也让她深受触动。她表示，体会到「人外有人」的道理，意识到不能自我设限，需在大环境中寻找不足并持续进步。

幼年曾随母亲在北京生活9年的队员郭梓奥坦言，此次重返北京、登上国家大剧院顶级舞台倍感欣喜，演出有效帮助他克服了大型舞台的紧张心理，突破了自身心理壁垒。

驻京记者 杨浚源